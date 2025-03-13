Американские официальные лица отправились в Москву для обсуждения прекращения огня в Украине с российскими властями, заявил президент США Дональд Трамп, пишет ВВС .

Ранее украинская сторона по итогам переговоров в Саудовской Аравии согласилась на 30-дневное прекращение огня.

После встречи в Джидде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь США должны убедить Россию согласиться на предложение о перемирии.

Кремль заявил, что изучает его; в ближайшее время может состояться телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп сказал, что получил «позитивные сигналы» о возможности прекращения огня.

«Но позитивные сигналы ничего не значат, — сказал он. — Это очень серьезная ситуация».

По его словам, если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены «разрушительные» санкции.

«Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане, — сказал Трамп. — Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира».

Он также сказал, что украинская сторона изменила свою позиию.

«У меня был человек [Зеленский], который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим», — добавил американский президент.

Он отказался оценить вероятность заключения соглашения о перемирии, но сказал, что, по его мнению, «оно имеет смысл для России».

Трамп не уточнил, какие именно официальные лица направляются в Москву.

Ранее на этой неделе источник Би-би-си сообщал, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в российскую столицу после встречи в Джидде. Белый дом подтвердил эти планы в среду.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с «российским коллегой». Она не уточнила, с кем именно говорил Уолтц.

Почему Киев быстро согласился с предложением США?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

По мере того, как эстафета прекращения огня в Украине переходит от Джидды к Вашингтону и Москве, речь идет как об «оптике» — то есть о том, как все выглядит и как люди хотят, чтобы это выглядело, — так и о фактах на фронте.

Руководство Украины получает советы от своих друзей, в число которых, как сообщается, входит советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Их послание Киеву ясно: нравится вам это или нет, но вы должны наладить отношения с Белым домом. Поэтому президент Зеленский больше не говорит, что до конца войны еще очень далеко, чтобы не приводить в ярость президента Трампа, который хочет, чтобы она закончилась немедленно.

Поэтому Украина быстро согласилась с предложением американской переговорной группы о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня. Это позволяет Украине представить себя на мировой арене стремящейся, так же как и американцы, к скорейшему заключению мирного соглашения и готовой пойти на все, чтобы его достичь.

Таким образом, теперь перед Москвой стоит задача, как, не отказываясь от своих первоначальных, максималистских целей по подчинению Украины, не выглядеть при этом препятствием на пути к миру.

Это потребует очень тщательного планирования за кремлевскими стенами.