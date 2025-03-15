Америка показала язык: власти США перенимают передовой латвийский опыт в деле интеграции общества

За всеми деталями бурной деятельности нового президента США Дональда Трампа довольно сложно уследить, но один из множества уже подписанных им указов невозможно пропустить мимо. Уж очень он актуален и для нашей страны.

Теперь официально

Трамп недавно подписал указ, согласно которому английский язык объявляется официальным языком США. Да-да, госязыка в стране до этого момента не было, как бы это кому ни показалось странным. В документе указано, что это обеспечит сплоченность в стране, куда прибывают иммигранты со всего мира.

До сих пор на федеральном уровне в США не было официального языка, хотя английский является официальным языком в 32 из 50 штатов, а также рабочим языком федеральных и государственных учреждений. Это не мешало, однако, в отдельных общинах США широко использовать языки, отличные от английского.

Например, если в каком-нибудь городишке в штате Аризона проживает три тысячи человек, и все они – мексиканцы, то федеральные власти закрывали глаза на то, что делопроизводство местные власти вели на испанском и общались с населением тоже на языке Сервантеса. Если людям так удобнее – да ради бога. Великому и могучему английскому это ничем не угрожает, равно как и Америке в целом.

Новые времена

Но теперь все иначе. В указе Трампа, опубликованном Белым домом, говорится, что давно настало время объявить английский язык государственным официальным языком.

«Язык, установленный на национальном уровне, является основой единого и сплоченного общества, а Соединенные Штаты укрепляют граждане, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке», – говорится в документе.

Указ Трампа отменяет также мандат, подписанный в 1990-х годах тогдашним президентом Биллом Клинтоном, который предусматривал, что федеральные учреждения должны предоставлять лингвистическую помощь лицам, не владеющим английским языком.

Согласно указу Трампа, федеральные учреждения по-прежнему смогут самостоятельно решать, какую помощь предлагать на других языках, но у них не будет обязанности предоставлять такую помощь.

По данным правительства США, из 340 миллионов жителей страны более 65 миллионов человек дома говорят не на английском, а на каком-либо другом языке. Около 40 миллионов из них говорят на испанском языке.

А вот еще одна деталь. Через несколько часов после инаугурации Трампа перестал работать сайт Белого дома на испанском языке. Его работа также была приостановлена во время предыдущего президентства Трампа, но была восстановлена при администрации Джо Байдена.

Шли-шли и пришли

Очень забавно, что, двигаясь вроде бы разными курсами, новые американские власти и латвийские, как нынешние, так и прошлые, пришли в итоге в одну точку.

В латвийском парламенте в последние месяцы один за другим принимаются законопроекты, направленные на искоренение русского языка из всех возможных областей жизни. Не обошли вниманием даже те, что управляются частным образом, например, бизнес. Отдельные представители власти возмущались даже тем, что русский театр позволил себе рекламный плакат своей пьесы на русском.

При этом одним из главных аргументом в пользу изгнания русского всегда объявлялась именно та самая упомянутая мистером Трампом сплоченность общества.

В случае с Трампом совершенно понятно, что он намерен мигрантам жизнь конкретно усложнить, а не облегчить. Но можно ли таким образом повысить сплоченность общества? У Латвии как-то не очень получается. Может, Америка преуспеет в этом деле? Посмотрим.

С вольницей покончено

В любом случае, на наших глазах падает бастион лингвистической вольницы. Кто бывал в США, тот знает, что без английского языка там делать нечего, но при этом местные зарубежные диаспоры устраивают свою языковую жизнь так, как желают. Поезжайте в любой американский чайна-таун или хотя бы в знаменитый нью-йоркский Брайтон-Бич, где уличные вывески гораздо больше напоминают об Одессе, чем об Америке.

В нью-йоркском районе Бруклин в метро в автоматах по продаже билетов можно выбрать сразу несколько языков общения. Один из них – русский. В Бруклине проживает много русскоязычных, вот для них и сделали поблажку. Район думает о своих людях, приятно. А вот на Манхэттене русского языка в метро уже не найти. Извините, учите английский или сидите в своем Бруклине.

Реальность все разрулит

Многие жители Латвии, эмигрировавшие в США и освоившие местные порядки, потом с удивлением часто рассказывали, что в государственных учреждениях им предлагали услуги переводчика, если вдруг появлялись подозрения, что клиент английским владеет не очень свободно. Это вызывало у наших людей приятную оторопь. Теперь, похоже, с этими приятностями будет покончено. Раз услуга стала необязательной, учреждения такие ставшие лишними траты скорее всего урежут.

Впрочем, и в суровой вроде бы Латвии все не так однозначно. Официально чиновники не должны говорить на других языках, кроме латышского, но почти все они легко переходят на русский, когда видят, что в этом есть необходимость. Конечно, попадаются и принципиальные товарищи, но они погоды не делают. Одно дело – жесткие законы, другое – реальная жизнь. Она вносит свои коррективы.

Недавно в Латвии приняли закон, по которому врачи не обязаны обслуживать пациентов на иностранных языках, в число которых, конечно, попал и русский. Однако в латвийских больницах мы так и не увидели толп переводчиков, которые, по идее, теперь должны сопровождать не владеющих госязыком людей. Врачи и население как-то разобрались между собой без привлечения юристов или полиции. Реальность все расставила по своим местам.

Список самых популярных государственных языков

Английский: 58 государств ООН и 31 зависимая территория

Французский: 28 государств ООН и 11 зависимых территорий

Арабский: 23 государства ООН и Палестина, 1 зависимая территория

Испанский: 20 государств ООН и 1 зависимая территория

Португальский: 9 государств ООН и 1 зависимая территория

Немецкий: 6 государств ООН

Русский: 5 государств ООН и 4 непризнанных государства

Сербохорватский: 4 государства ООН и 1 частично признанное государство на той же территории

Малайский: 4 государства ООН и 1 зависимая территория

Суахили: 4 государства ООН (5, если учитывать Коморские острова)

Итальянский: 3 государства ООН и Ватикан

Персидский: 3 государства ООН и 1 зависимая территория

Нидерландский: 3 государства ООН (4, если учитывать африкаанс)

Сомалийский: 3 государства ООН и 1 непризнанное государство на той же территории

Сесото: 3 государства ООН

Стандартный китайский (мандарин): 2 государства ООН и Тайвань

Тамильский: 2 государства ООН

Хинди: 3 государства ООН (с учетом фиджийского хинди)