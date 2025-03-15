Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Избирательное бюро Румынии объявило об этом решении в своем заявлении в субботу.

Симион, лидер AUR, второй по количеству голосов партии на прошлогодних всеобщих выборах, отказался от участия в президентской гонке в поддержку ультранационалиста Келина Джорджеску. Но Симион все же объявил о своей кандидатуре после того, как Джорджеску было запрещено баллотироваться на майских выборах.

Симион и Анамария Гаврила, лидер ультраправой Партии молодежи, объявили в среду, что оба примут участие в гонке в защиту "суверенистического движения" после того, как Конституционный суд Румынии подтвердил исключение Джорджеску из нынешних выборов – хотя это не обязательно означает, что он не сможет участвовать в предстоящих выборах. По их словам, если и Симион, и Гаврила будут допущены к выборам, один из них снимет свою кандидатуру.

"Мы прошли [избирательное бюро], теперь посмотрим, пройдем ли мы [Конституционный суд] и вернемся к демократии", – прокомментировал Симион в субботу на своей странице в Facebook.

Также в субботу избирательное бюро отклонило кандидатуру еще одной ультраправой активистки Дианы Шошоаке. Депутат Европарламента и лидер ультранационалистической партии "S.O.S Румыния", которой также было запрещено участвовать в президентской гонке в прошлом году, заявила, что подаст апелляцию на это решение.

Кандидаты должны собрать минимум 200 000 подписей для участия в президентской гонке. Симион заявил, что собрал 604 000, и спрогнозировал, что Гаврила также соберет "очень большое количество".

Симион занял четвертое место в отмененном первом туре выборов в ноябре, уступив Джорджеску, либералке Елене Ласкони и левоцентристскому премьер-министру Марчелу Чолаку.