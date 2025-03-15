Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лидеру ультраправых Румынии разрешили баллотироваться в президенты 1 1053

В мире
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лидеру ультраправых Румынии разрешили баллотироваться в президенты

Лидер румынской ультраправой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион получил разрешение баллотироваться на повторных президентских выборах в мае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Избирательное бюро Румынии объявило об этом решении в своем заявлении в субботу.

Симион, лидер AUR, второй по количеству голосов партии на прошлогодних всеобщих выборах, отказался от участия в президентской гонке в поддержку ультранационалиста Келина Джорджеску. Но Симион все же объявил о своей кандидатуре после того, как Джорджеску было запрещено баллотироваться на майских выборах.

Симион и Анамария Гаврила, лидер ультраправой Партии молодежи, объявили в среду, что оба примут участие в гонке в защиту "суверенистического движения" после того, как Конституционный суд Румынии подтвердил исключение Джорджеску из нынешних выборов – хотя это не обязательно означает, что он не сможет участвовать в предстоящих выборах. По их словам, если и Симион, и Гаврила будут допущены к выборам, один из них снимет свою кандидатуру.

"Мы прошли [избирательное бюро], теперь посмотрим, пройдем ли мы [Конституционный суд] и вернемся к демократии", – прокомментировал Симион в субботу на своей странице в Facebook.

Также в субботу избирательное бюро отклонило кандидатуру еще одной ультраправой активистки Дианы Шошоаке. Депутат Европарламента и лидер ультранационалистической партии "S.O.S Румыния", которой также было запрещено участвовать в президентской гонке в прошлом году, заявила, что подаст апелляцию на это решение.

Кандидаты должны собрать минимум 200 000 подписей для участия в президентской гонке. Симион заявил, что собрал 604 000, и спрогнозировал, что Гаврила также соберет "очень большое количество".

Симион занял четвертое место в отмененном первом туре выборов в ноябре, уступив Джорджеску, либералке Елене Ласкони и левоцентристскому премьер-министру Марчелу Чолаку.

×
Читайте нас также:
#Румыния
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео