Новость о намерении стран Балтии выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин уже дошла до России, откуда уже пошли угрозы.

Высказался по вопросу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Трудно сказать, чем они руководствовались при принятии такого решения. Скорее всего, они полагают, что война в Европе неизбежна, и по опыту своих украинских любимцев они тоже хотят, наверно, использовать такие мины», — отметил Джабаров.

«Это глубокая ошибка этих стран. Воевать с ними таким оружием Россия не собирается, в случае экзистенциальной угрозы России у нас есть другие, более мощные вооружения», - выразил угрозу Джабаров.

Как сообщалось, министры обороны стран Балтии и Польши рекомендовали выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Это решение еще должны одобрить парламенты стран.