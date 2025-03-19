«Мы в шаге от навозной ямы» - Эндзиньш о размере государственного долга 4 1587

В мире
Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы в шаге от навозной ямы» - Эндзиньш о размере государственного долга

«Мы, как Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), уже около десяти лет толком не вникали в расходную часть госбюджета — это не наша сфера, но мы понимаем, что нам нужно прийти на помощь, чтобы найти нецелевые траты и как финансировать оборону», — признался в эфире TV24 председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш, рассказывая о формировании госбюджета и о том, где взять дополнительное финансирование оборонного бюджета.

Эндзиньш считает, что продолжать идти по пути, по которому латвия шла в предыдущие деньги, покрывая свои государственные нужды кредитами, означает приближаться к "навозной яме".

«Если здесь навозная куча, то мы в одном шаге от этой кучи. В каком смысле? Государственный долг уже балансирует на границе Маастрихтских критериев, а это также означает, что если мы займем еще больше и доведем долг до 60% от валового внутреннего продукта (ВВП), то что произойдет? Наши кредитные рейтинги ухудшатся. Если мы уже сегодня платим 500-600 миллионов [евро] только за обслуживание долга в виде процентов, то эта сумма начнет приближаться к миллиарду только по процентам», — сказал в интервью TV24 председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Эндзиньш.

«Миллиард — это большие деньги», — добавил он.

Следовательно, Эндзиньш прогнозирует, что, продолжая практику наращивания государственного долга, «нам будет все труднее вылезти из этой ямы». Частный сектор в Латвии такой, какой есть, он не сможет «генерировать такую массу налогов. Поэтому он считает, что если правительство и политики сейчас не смогут продемонстрировать свою способность экономить средства государственного бюджета, то уже через несколько лет мы окажемся в очень серьезном кризисе.

#мнения #госдолг
