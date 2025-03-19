Россия продолжила бить по инфраструктуре Украины - Зеленский

Дата публикации: 19.03.2025
Вопреки озвученному Кремлем согласию на 30-дневный отказ от ударов по энергоинфраструктуре Украины, Зеленский сообщил о 40 БПЛА в небе и, в частности, о прямом попадании одного из них в больницу в Сумах, пишет DW.

"Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО", - написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в ночь на среду, 19 марта, спустя несколько часов после заявления Кремля о поддержке российским президентом Владимиром Путиным предложения главы Белого дома Дональда Трампа о 30-дневном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре.

Зеленский сообщил также о попаданиях "именно в гражданскую инфраструктуру". "Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", - написал он, подчеркнув, что и "эта ночь не стала исключением".

Украинский президент призвал к введению новых пакетов санкций против России, дальнейшей помощи Украине, "укреплению союзников" и дальнейшей работе над гарантиями безопасности для его страны, уже четвертый год обороняющейся от российской военной агрессии. "Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", - добавил Зеленский.

Трамп считает беседу с Путиным "хорошей и продуктивной"

Дональд Трамп назвал "очень хорошим и продуктивным" свой телефонный разговор с Владимиром Путиным. "Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social вечером 18 марта, в очередной раз озвучив свое личное убеждение, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом, и выразив надежду, что он "ради всего человечества доведет дело до конца".

В свою очередь Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и дал соответствующую команду российским войскам. Об этом в тот же день заявили в Кремле по итогам прошедших между первыми лицами РФ и США телефонных переговоров.

При этом глава Кремля, как передает агентство ТАСС, обозначил "ряд существенных моментов": речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии. Таким образом, объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало.

Зеленский: Мы будем отвечать на удары РФ

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после разговора Трампа с Путиным. "Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил он, добавив, что перемирие должно начинаться "безусловным прекращением огня".

Результаты телефонных переговоров Москвы и Вашингтона прокомментировал и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По его словам, призыв прекратить атаки на объекты энергетики - "хорошее начало". В то же время Шольц подчеркнул, что без Украины соглашения о достижении мира быть не может.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
