Лидеры стран ЕС решили не конфисковывать активы РФ, замороженные в Евросоюзе. Проценты от этих средств должны идти на поддержку Украины.

Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов. Об этом свидетельствует текст выводов саммита ЕС от 20 марта, попавший в распоряжение корреспондентки DW.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - сказано в тексте, принятом лидерами стран Евросоюза без изменений.

Ряд стран выступил против конфискации активов РФ

Против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза, аргументируя свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является "картой" на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

"Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать", - отметил накануне саммита один европейский дипломат.

При этом ЕС готов и далее усиливать давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины, сказано в документе.