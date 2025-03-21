67 000 белых южноафриканцев заинтересовались планом Трампа предоставить им статус беженцев

Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Посольство США в ЮАР в четверг сообщило, что получило список более чем 67 000 человек, выразивших интерес к получению статуса беженца в США, пишет LETA со ссылкой на AP.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении принять в США представителей белого меньшинства ЮАР, которые, по его словам, стали жертвами расовой дискриминации со стороны чернокожего правительства этой страны.

Список был передан посольству Торговой палатой Южной Африки в США, которая стала контактным пунктом для белых южноафриканцев, заинтересованных в программе переселения, объявленной администрацией Трампа в феврале. В палате уточнили, что включение в этот список не означает подачу официального заявления.

Председатель палаты Нил Даймонд сообщил, что в списке числятся 67 042 человека, в основном в возрасте от 25 до 45 лет и с детьми.

7 февраля Трамп подписал указ о замораживании американской помощи Южной Африке, указав причиной принятие в этой стране закона, позволяющего конфискацию земли у белых фермеров.

В указе Трампа говорится, что данный закон "позволяет правительству ЮАР конфисковывать сельскохозяйственную собственность этнического меньшинства африканеров без компенсации". В документе также отмечены разногласия между двумя странами во внешней политике, в частности по ситуации на Ближнем Востоке.

Право собственности на землю остаётся спорным вопросом в Южной Африке, где, спустя 30 лет после окончания апартеида, большая часть сельскохозяйственных угодий всё ещё принадлежит белым, и на правительство оказывается давление с целью проведения реформ.

Трамп добавил, что США "будут способствовать переселению африканеров-беженцев, спасающихся от спонсируемой государством расовой дискриминации".

В последнее время Трамп утверждает, что ЮАР проводит конфискации на основе закона об экспроприации, подписанного в январе, однако правительство Южной Африки назвало эти утверждения дезинформацией.

Союзник Трампа, уроженец ЮАР Илон Маск, обвинил правительство президента Сирила Рамафосы в "открыто расистских законах о праве собственности".

В указе Трампа упомянутые африканеры представляют собой белое меньшинство — потомков преимущественно голландских и французских колонистов, прибывших в Южную Африку в XVII веке.

Указ предписывает госсекретарю США Марко Рубио и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм считать приоритетной гуманитарную помощь африканерам как жертвам "несправедливой расовой дискриминации" и переселять их в США в рамках программы для беженцев.

В Южной Африке проживает 62 миллиона человек, из которых примерно 2,7 миллиона — африканеры. Решение Трампа предоставить статус беженца белым южноафриканцам противоречит его общей политике по приостановке программы переселения беженцев в США.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
