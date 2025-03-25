Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал предложить России меры по разоружению, взамен на сокращение числа американских ракет средней дальности. Об этом он заявил газете Rheinische Post.

«И я также хотел бы увидеть параллельное предложение о разоружении для России, как в 1980-х годах: если Россия готова вывести свои уже развернутые ракеты средней дальности, то взамен мы можем отказаться от их развертывания», — призвал бывший министр.

Габриэль также подчеркнул, что сохранение такого типа американских вооружений делают Германию мишенью, указав на возможность разоружения.