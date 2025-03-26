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Дания вводит обязательную военную службу для женщин 0

В мире
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Дания вводит обязательную военную службу для женщин

С 1 июля достигшие совершеннолетия датчанки будут призываться на военную службу. Призыв в Дании осуществляется по системе лотереи, чтобы скомпенсировать недостаток добровольцев.

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

"Учитывая текущую ситуацию в сфере оборонной политики и безопасности, вооруженные силы должны набирать больше новобранцев", - отметил он. По словам министра, важным сигналом при этом станет достижение полного равенства между мужчинами и женщинами в вопросе военного призыва уже с 1 июля 2025 года.

Срок военной службы увеличен до 11 месяцев

Первоначально планировалось, что датчанки будут призываться на военную службу с 2027 года. В том же решении срок обязательной военной службы был увеличен с четырех до одиннадцати месяцев. В настоящее время женщины служат в датских вооруженных силах только на добровольной основе.

Призыв на обязательную военную службу в Дании проводится лишь в том случае, если набирается достаточное число добровольцев. Кто именно будет призван, определяет ежегодная лотерея, пишет AFP. Дания расширяет оборонный бюджет

В феврале правительство Метте Фредериксен в связи с возросшей угрозой со стороны РФ, ведущей войну против Украины, объявило об увеличении оборонного бюджета на текущий и следующий годы в общей сложности на 6,8 млрд евро. "Мы имеем дело с агрессивной Россией, которая перевооружается и производит больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за целый год", - заявила Фредериксен.

Кроме того, в последние месяцы обострились разногласия Дании и администрации президента США Дональда Трампа вокруг Гренландии на фоне заявлений главы Белого дома о желании аннексировать этот остров. Дания - третья страна НАТО, вводящая обязательную военную службу для женщин после Норвегии и Швеции.

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