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Пропавшие без вести в Литве солдаты США найдены мертвыми - СМИ 5

В мире
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Пропавшие без вести в Литве солдаты США найдены мертвыми - СМИ

Четверо военнослужащих США, пропавших без вести на полигоне Пабрадес в Литве, найдены мертвыми, сообщает ЛТВ, ссылаясь на литовские СМИ.

Четверо военнослужащих пропавших без вести на полигоне Пабрадес в Литве найдены мертвыми, а их гусеничная бронемашина M88 Hercules была найдена в болоте, сообщают литовские СМИ, однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

Армия США подтверждает, что пропавшие солдаты относятся к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии, которая в момент инцидента проводила плановые тактические учения.

Сообщение о пропаже четырех военных с техникой было получено вчера в 16:45. В тот же день литовские и иностранные солдаты вместе с Воздушными силами и Погранохраной начали поисковую операцию.

Участники поисков обнаружили вероятное место инцидента, поиски, к которым привлечен также Пожарно-спасательный департамент и другие структуры, продолжаются.

По информации The New York Times, военные могли утонуть в болоте после того, как их бронетехника съехала с дороги.

ДОПОЛНЕНО: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести в Пабраде, сообщает Reuters.

#сша #литва
36
2

Комментарии (5)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    Однако и в случайность верится с трудом.

    23
    2
  • 27-го марта

    Какая-то ерунда .?

    3
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    Какая ерунда? Потонули в болоте вместе с техникой.

    11
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го марта
    • 4
    10
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го марта

    Эти до поля боя не доедут-помрут 💪 Бухнули и на своём кандибобере в болоте потопли? Ибо не представляю от чего ещё могли скопытится четверо разом.🙄

    73
    7
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