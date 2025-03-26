Пропавшие без вести в Литве солдаты США найдены мертвыми - СМИ

Четверо военнослужащих США, пропавших без вести на полигоне Пабрадес в Литве, найдены мертвыми, сообщает ЛТВ, ссылаясь на литовские СМИ.

Четверо военнослужащих пропавших без вести на полигоне Пабрадес в Литве найдены мертвыми, а их гусеничная бронемашина M88 Hercules была найдена в болоте, сообщают литовские СМИ, однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

Армия США подтверждает, что пропавшие солдаты относятся к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии, которая в момент инцидента проводила плановые тактические учения.

Сообщение о пропаже четырех военных с техникой было получено вчера в 16:45. В тот же день литовские и иностранные солдаты вместе с Воздушными силами и Погранохраной начали поисковую операцию.

Участники поисков обнаружили вероятное место инцидента, поиски, к которым привлечен также Пожарно-спасательный департамент и другие структуры, продолжаются.

По информации The New York Times, военные могли утонуть в болоте после того, как их бронетехника съехала с дороги.

ДОПОЛНЕНО: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести в Пабраде, сообщает Reuters.