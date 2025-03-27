Скоро лишение прав в одной стране будет действовать на территории всего ЕС

Так, например, постановления о лишении водительских прав будут действовать на всей территории ЕС, а не только в стране, где было совершено нарушение.

Строго наказывать в Евросоюзе будут за серьезные нарушения – управление машиной в нетрезвом состоянии, совершение ДТП со смертельным исходом или существенное превышение скорости. Соответствующие предварительные договоренности были достигнуты накануне между экспертами Европейского парламента и правительствами стран-членов ЕС.

Сейчас временные запреты на вождение действуют только на территории страны ЕС, в которой было выдано соответствующее предписание. Когда изменения вступят в силу, ещё не известно.