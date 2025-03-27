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Скоро лишение прав в одной стране будет действовать на территории всего ЕС 0

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Скоро лишение прав в одной стране будет действовать на территории всего ЕС
ФОТО: twitter

Евросоюзе введут жесткие наказания за грубые нарушения правил дорожного движения.

Так, например, постановления о лишении водительских прав будут действовать на всей территории ЕС, а не только в стране, где было совершено нарушение.

Строго наказывать в Евросоюзе будут за серьезные нарушения – управление машиной в нетрезвом состоянии, совершение ДТП со смертельным исходом или существенное превышение скорости. Соответствующие предварительные договоренности были достигнуты накануне между экспертами Европейского парламента и правительствами стран-членов ЕС.

Сейчас временные запреты на вождение действуют только на территории страны ЕС, в которой было выдано соответствующее предписание. Когда изменения вступят в силу, ещё не известно.

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