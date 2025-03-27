В Египте при крушении батискафа погибли шесть туристов из РФ

В курортном городе Хургада затонул прогулочный батискаф с 45 российскими туристами на борту. По меньшей мере шесть из них погибли. Судьба восьми человек остается неизвестной, заявили в Генконсульстве РФ.

В египетском городе Хургада затонул прогулочный батискаф Sinbad с 45 российскими туристами на борту. Шесть россиян погибли, сообщает в четверг, 27 марта, госагентство "Интерфакс" со ссылкой на египетские СМИ. Среди погибших есть ребенок, отмечает Telegram-канал Baza.

Ранее Генконсульство России в Хургаде подтвердило смерть четырех россиян. Судьба восьми человек остается неизвестной, сообщил агентству ТАСС генконсул РФ Виктор Воропаев. По данным дипмиссии, батискаф "осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа". "Большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений", - добавили в Генконсульстве.

По данным Baza, в больницы Хургады доставлены 13 человек. Предварительная причина аварии - столкновение батискафа с рифом, после чего на борту судна произошла разгерметизация, отмечает канал.