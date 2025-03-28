Число жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде растёт

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме и Таиланде, приведя к масштабным разрушениям. Погибших - уже больше 150. Но сотни людей могут находиться под завалами.

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 140 человек. Не менее десяти - погибли в соседнем Таиланде.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром в пятницу, за ним последовали сильные афтершоки.

В Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание в 30 этажей, внутри находились строители. Десятки - числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут разбор завалов, надеясь найти выживших.

Власти объявили о срочной эвакуации населения столицы Таиланда, которое проживает в основном в многоэтажных домах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 30 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, в котором проживает больше миллиона человек. Там зафиксированы масштабные разрушения. В руинах - многочисленные здания, старинный дворец; прорвана городская плотина, разрушен километровый мост. Режим ЧП введён в шести регионах страны.

Пострадали не менее 730 человек, многим остро требуется донорская кровь, заявило мьянманское правительство. Как добавили его официальные представители, они ожидают, что число жертв и раненых ещё вырастет.

Американская Геологическая служба США заявила, что в Мьянме в результате землетрясения погибнуть могли тысячи людей.

Толчки также ощущались в Китае: в городе Жуйли недалеко от границы с Мьянмой повреждены дома, есть раненые.

ООН объявил о выделении 5 миллионов долларов на оказание помощи и восстановительные работы в пострадавшей от стихийного бедствия зоне.

“Землетрясение усугубит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Мьянме, где почти 20 миллионов жителей нуждаются в помощи, в их числе - более 3,5 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома”, - сказал представитель организации Стефан Дюжаррик.