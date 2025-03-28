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Трагедия в Ливанском крае: из водоема извлекли тело погибшего человека 0

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
grani.lv
Трагедия в Ливанском крае: из водоема извлекли тело погибшего человека

27 марта в одном из водоемов Ливанского края было найдено тело погибшего человека. Об этом сообщает Латгальское региональное управление Государственной пожарно-спасательной службы.

Спасатели оперативно извлекли тело из воды и передали его сотрудникам Государственной полиции для дальнейшего расследования и установления причин смерти.

В этот же день в Даугавпилсе зарегистрирован единственный пожар в регионе — на улице Ятниеку загорелось дерево, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пожарные быстро ликвидировали огонь, предотвратив его распространение.

#происшествия
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