Новая достопримечательность в духе времени: 250 мигрантов разбили палаточный городок на набережной Сены в центре Парижа

Мигрантский лагерь из 140 палаток появился на острове Сен-Луи после того, как власти эвакуировали около 450 мигрантов из оккупированного ими здания театра Gaîté lyrique на прошлой неделе.

Мигранты занимали здание три месяца, утверждали, что они несовершеннолетние, и требовали у властей разместить их в соответствии с законом. Власти, в свою очередь, оспаривают факт несовершеннолетия большинства мигрантов.

По информации из префектуры, после выдворения из театра «значительное число мигрантов отказалось положительно отреагировать на альтернативные варианты размещения». Какие именно варианты размещения были предложены, не сообщается.

Кстати, интересный факт: из 450 мигрантов, занимавших здание театра, только 27 человек получили от французских властей статус OQTF - обязательство покинуть территорию Франции.

Остальным префект «дает возможность» уйти с берегов Сены до пятницы добровольно, в противном случае они будут снова «эвакуированы полицией».

В прошлом году власти выселили из Парижа в связи с Олимпиадой около 12,5 тысяч человек - не только мигрантов, но и сковтеров, проституток.