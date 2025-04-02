Зеленский надеется на поставки ракет TAURUS из ФРГ при Мерце

Владимир Зеленский заявил, что "более чем надеется" на поставку Украине немецких ракет TAURUS после прихода Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Президент Украины также рассчитывает на новые санкции США против РФ, пишет DW .

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Берлин поставит Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты TAURUS после того, как канцлером Германии, вероятно, станет Фридрих Мерц (Friedrich Merz). С такими словами украинский лидер выступил в Киеве во вторник, 1 апреля, на пресс-конференции с исполняющей обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock).

"Мы будем над этим работать, у нас будут переговоры. Что касается деталей, когда выберут нового канцлера и у него будет новый кабинет, только тогда, позже, я смогу ответить на этот вопрос", - сказал Зеленский. На уточняющий вопрос немецкого журналиста, надеется ли он на поставки TAURUS, президент Украины ответил: "Да, конечно. Более чем надеюсь".

Бербок на тот же вопрос ответила, что уходит с поста главы МИД в ближайшее время, а потому не может отвечать за шаги будущего правительства. Она призвала обратить внимание на прошлые заявления Мерца на эту тему.

Ранее Мерц, лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), победившего на парламентских выборах в Германии, не раз высказывался за поставки Украине ракет TAURUS. Будучи лидером оппозиции, он критиковал канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) от Социал-демократической партии Германии за отказ передать ВСУ этот вид оружия.

Об иностранном контингенте в Украине

На вопрос о возможном размещении в Украине иностранных войск Зеленский ответил, что 4 марта состоится первая "встреча наших военных команд нескольких стран, узкого круга стран - тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде".

"Были консультации, а это будет первая глубокая встреча. Мы увидим некоторые разъяснения и некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны", - добавил президент Украины.

О новых санкциях США против России

Комментируя угрозы Дональда Трампа в отношении России, Зеленский заявил, что ожидает от Вашингтона "серьезной демонстрации санкционных шагов". "Думаю, мы находимся на этапе ужесточения санкций, потому что я думаю, что россияне нарушают то, что они пообещали Америке", - сказал украинский лидер. По его словам, у США есть "все необходимые инструменты, чтобы оказывать санкционное давление на Россию".

Он подтвердил, что Киев и Москва взяли на себя обязательство не запускать ракеты по энергетическим объектам. И хотя режима мониторинга этого соглашения нет, Украина практически ежедневно передает США информацию о нарушениях моратория со стороны России, заявил Зеленский. Ранее МИД РФ обвинил Киев в несоблюдении запрета и заявил, что Москва также передает эти данные Вашингтону.