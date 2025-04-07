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Войска Ирана - в состоянии повышенной готовности, - Хаменеи 1 755

В мире
Дата публикации: 07.04.2025
Deutsche Welle
Войска Ирана - в состоянии повышенной готовности, - Хаменеи
ФОТО: пресс-фото

Верховный лидер Ирана привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности и предупредил соседние страны о последствиях поддержки ими возможной атаки США. При этом Тегеран готов к непрямым переговорам, пишет DW.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений атаки со стороны Соединенных Штатов, заявил агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник в воскресенье, 6 апреля.

По данным источника агентства, Иран разослал письма соседним странам - Ираку, Кувейту, Катару, ОАЭ, Турции и Бахрейну - с уведомлением, что любая поддержка атаки США, включая предоставление воздушного пространства или территории американским военным силам, будет рассматриваться как враждебный акт по отношению к Тегерану и иметь "серьезные последствия".

Иран открыт для непрямых переговоров через Оман

В то же время Хаменеи, ранее отклонивший требование президента США Дональда Трампа о прямых переговорах, хочет продолжить непрямые переговоры через Оман, который является давним каналом обмена сообщениями между соперничающими государствами, сообщил иранский чиновник агентству Reuters. Такие переговоры могут начаться в ближайшее время, если США поддержат их, добавил он.

"Мы готовы, исходя из логики укрепления доверия в обмен на отмену жестких санкций против Ирана, возобновить переговоры по нашей ядерной программе и снятию санкций", - заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, добавив, что Иран "столь же тверд и решителен в защите своих национальных интересов и суверенитета". Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявлял, что Тегеран хочет "разговора на равных, без угроз".

Трамп угрожает Ирану пошлинами и бомбардировками

В начале марта президент США Дональд Трамп передал иранским властям письмо с призывом перейти к переговорам о ядерной сделке, в котором, по данным американского информационного портала Axios, поставил срок два месяца. В случае отказа от диалога по сворачиванию ядерной программы он пригрозил Тегерану "вторичными пошлинами и бомбардировками, которых они прежде не видели".

В начале апреля издание Daily Mail писало, что США и Израиль могут нанести удары по Ирану "через несколько недель", приведя слова близких к администрации Трампа источников о том, что в случае отказа от переговоров Иран "исчезнет к сентябрю".

Ранее агентство Reuters со ссылкой высокопоставленного чиновника заявило, что Иран пытается заручиться поддержкой России, однако настроен в отношении ее скептически, поскольку наблюдает за диалогом между Москвой и Вашингтоном. Агентство Bloomberg писало, что президент Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале просил Москву стать посредником в переговорах с Ираном по поводу ядерной сделки, и та согласилась.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Ну да. Штаты и Израиль не дадут Ирану сделать ядерную бимбочку. Не очкуйте. Скоро британь обживётся бибизянами и у бибизян появится ядерная бимбочка. Придётся бомбить британь.

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