США могут предъявить права на Луну

Президент США Дональд Трамп может предъявить права Соединенных Штатов на Луну. Об этом в колонке для журнала Aviation Week пишет обозреватель Гарретт Рейм.

«Интерес Трампа к Гренландии и Канаде, по-видимому, обусловлен добычей редкоземельных элементов на фоне других неопределенных проблем "национальной безопасности". Оба региона земной тверди содержат огромные запасы дефицитного материала. Считается, что Луна также содержит значительные запасы редкоземельных элементов, а также других стратегических минералов», — говорится в публикации.

По его оценке, возвращение Китая на Луну раньше США является движущим страхом среди многих в [американской] космической отрасли.

Ранее издание SpaceNews рассказало, компании из США в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) захотели получить от НАСА контракты на многократные запуски к Луне.

В марте тот же портал сообщил, что после двух подряд частично удачных посадок на поверхность Луны и возросшей конкуренции со стороны соперников американская компания Intuitive Machines озаботилась диверсификацией, озаботившись развитием систем лунной связи.