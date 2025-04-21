Baltijas balss logotype

Британия захотела нарастить производство снарядов в 16 раз 1 546

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Британия захотела нарастить производство снарядов в 16 раз
ФОТО: Global Look Press

The Times: Лондон нарастит производство снарядов из-за зависимости от США.

Британская компания BAE Systems захотела нарастить производство снарядов «натовского» калибра 155-мм для гаубиц и самоходных артиллерийских установок (САУ) в 16 раз. Об этом сообщает газета The Times.

Утверждается, что в данный момент Лондон сильно зависит от поставок таких снарядов из Франции и США. При этом компания также хочет увеличить объемы производства гексогена, использующегося в снарядах для САУ.

Отмечается, что BAE Systems является единственной британской компанией, которая производит подобные снаряды. Большая их часть была поставлена Украине, что привело к их острому дефициту в самой Британии.

Читайте нас также:
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 787
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 5
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 39
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 49
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 56
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 59
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 66
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 5
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 39
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео