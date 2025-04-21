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Космические силы США начнут испытания глушителя спутниковой связи 1 677

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Космические силы США начнут испытания глушителя спутниковой связи
ФОТО: Global Look Press

Космические силы США начнут испытания глушителя спутниковой связи Meadowlands.

Глушитель спутниковой связи Meadowlands готов к началу государственных испытаний. Об этом пишет издание Defense News.

По данным компании-разработчика L3Harris, система прошла завершающие этапы заводских тестов и готова к передаче Космическим силам США, которые начнут ее опытно-конструкторские и эксплуатационные испытания. Созданная на основе глушителя Counter Communications System (CCS) модернизированная система Meadowlands получила возможность работы с более широким диапазоном электромагнитных частот, имеет облегченную конструкцию и открытую архитектуру программного обеспечения.

По словам полковника Брайона Макклейна, система Meadowlands более автоматизирована, чем CCS, то есть меньше операторов «сидят у антенны, крутят ручки и нажимают кнопки». «Это помогает нам развивать способность к дистанционному управлению и контролю, что позволяет нам корректировать присутствие персонала», — сказал офицер.

В настоящее время Космические силы США эксплуатируют 11 единиц CCS, из которых 5 должны быть переоборудованы до уровня Meadowlands. Две из них компания L3Harris уже поставила Космическим силам США. Оставшиеся 6 единиц CCS также планируется обновить до Meadowlands. Также L3Harris располагает контрактом на создание более 20 новых платформ Meadowlands.

В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на Космические силы США сообщило, что Пентагон получит оружие для глушения российских и китайских спутников в 2025 году.

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