Зеленский предложил продлить частичное перемирие

Российские войска в воскресенье более двух тысяч раз нарушили объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, однако ударов дальнобойным оружием не было, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил продлить перемирие, касающееся ударов по гражданской инфраструктуре с применением дронов и ракет большой дальности, сообщает LETA со ссылкой на BBC.

"По нашим позициям в разных направлениях уже произошло 67 российских атак, больше всего — в Покровске. Произошло 1355 обстрелов со стороны России, из них 713 — с применением тяжёлого вооружения, 673 раза российские войска использовали FPV-дроны. Практически по всем основным направлениям фронта Россия не соблюдала своё обещание о тишине. Этой стране не хватило почти целого дня, чтобы ответить на наше, украинское, предложение о полном прекращении огня, начиная с Пасхи и на 30 дней", — написал Зеленский в социальной сети Facebook после ознакомления с докладом командующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.

Президент Украины подчеркнул, что в воскресенье в стране не было воздушной тревоги, и в связи с этим он предложил продлить перемирие именно в части ударов дальнобойным оружием по гражданской инфраструктуре.

"Это формат тишины, который уже достигнут и который проще всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством того, что она стремится лишь продолжать уничтожать человеческие жизни и вести войну", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Путин в субботу неожиданно объявил о пасхальном перемирии, пообещав прекратить все боевые действия с 18:00 субботы до полуночи на понедельник. Украина заявила, что будет соблюдать перемирие, но предупредила, что ответит симметрично в случае его нарушения со стороны России. Киев также призвал продлить перемирие на 30 дней.