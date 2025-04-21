Baltijas balss logotype

Зеленский предложил продлить частичное перемирие 1 611

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Зеленский предложил продлить частичное перемирие
ФОТО: пресс-фото

Российские войска в воскресенье более двух тысяч раз нарушили объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие, однако ударов дальнобойным оружием не было, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил продлить перемирие, касающееся ударов по гражданской инфраструктуре с применением дронов и ракет большой дальности, сообщает LETA со ссылкой на BBC.

"По нашим позициям в разных направлениях уже произошло 67 российских атак, больше всего — в Покровске. Произошло 1355 обстрелов со стороны России, из них 713 — с применением тяжёлого вооружения, 673 раза российские войска использовали FPV-дроны. Практически по всем основным направлениям фронта Россия не соблюдала своё обещание о тишине. Этой стране не хватило почти целого дня, чтобы ответить на наше, украинское, предложение о полном прекращении огня, начиная с Пасхи и на 30 дней", — написал Зеленский в социальной сети Facebook после ознакомления с докладом командующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.

Президент Украины подчеркнул, что в воскресенье в стране не было воздушной тревоги, и в связи с этим он предложил продлить перемирие именно в части ударов дальнобойным оружием по гражданской инфраструктуре.

"Это формат тишины, который уже достигнут и который проще всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством того, что она стремится лишь продолжать уничтожать человеческие жизни и вести войну", — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Путин в субботу неожиданно объявил о пасхальном перемирии, пообещав прекратить все боевые действия с 18:00 субботы до полуночи на понедельник. Украина заявила, что будет соблюдать перемирие, но предупредила, что ответит симметрично в случае его нарушения со стороны России. Киев также призвал продлить перемирие на 30 дней.

Читайте нас также:
#война рф и украины #зеленский
0
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 788
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 11
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 42
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 51
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 59
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 60
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 67
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 11
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 42
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео