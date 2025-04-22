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Стало известно о реальной проблеме F-35 1 576

В мире
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Стало известно о реальной проблеме F-35
ФОТО: Global Look Press

В 19FortyFive сочли китайский самолет J-20 реальной проблемой истребителя F-35.

Реальная проблема американского истребителя пятого поколения F-35 заключается в быстром росте количества китайских самолетов J-20. Об этом стало известно изданию 19FortyFive.

Как пишет обозреватель Брент Иствуд, в настоящее время Китай располагает более 200 истребителями пятого поколения J-20, при этом в текущем году их количество может вырасти до 300. Автор напоминает, что в 2022 году у КНР было всего 40 единиц J-20, первый из которых Народно-освободительная армия Китая получила в 2017 году.

«Этот малозаметный истребитель пятого поколения может похвастаться впечатляющей скоростью, маневренностью и передовыми радиолокационными системами, представляя собой реальную проблему для ВВС США и союзников», — пишет обозреватель, отмечая, что «массовое производство J-20 в Китае сигнализирует о серьезном изменении динамики превосходства в воздухе, делая его решающим фактором в стратегическом планировании в условиях возросшей геополитической напряженности, особенно в отношении интересов Тайваня и США».

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(1)
  • Ч
    Чангл
    22-го апреля

    Серьезно. А им не известно, что побеждает армия у которой затраты на производство дешевле? Поэтому их f35 это просто отмывание денег. Пшик на много миллионов, выхлоп 0.

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