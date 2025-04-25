Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание конфликта на Украине. Исходя из цифр в апрельском отчете World Economic Outlook на сайте организации, боевые действия завершатся в 2025 году.

Согласно отчету, сейчас на Украине проживает 32,862 человека, однако в 2026-м численность может возрасти до 33,383 чеовека. В последующие два года — стабилизироваться на уровне 34 миллиона человек.

Украинское агентство УНИАН подчеркивает, что прогноз основан на базовом сценарии, при котором конфликт завершается к концу 2025 года и часть беженцев возвращается домой. При этом МВФ не предсказывает точный срок окончания боевых действий, а использует эту дату как базу для экономических расчетов в своем сценарии.