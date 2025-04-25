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МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине 1 945

В мире
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине
ФОТО: Global Look Press

МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание конфликта на Украине. Исходя из цифр в апрельском отчете World Economic Outlook на сайте организации, боевые действия завершатся в 2025 году.

Согласно отчету, сейчас на Украине проживает 32,862 человека, однако в 2026-м численность может возрасти до 33,383 чеовека. В последующие два года — стабилизироваться на уровне 34 миллиона человек.

Украинское агентство УНИАН подчеркивает, что прогноз основан на базовом сценарии, при котором конфликт завершается к концу 2025 года и часть беженцев возвращается домой. При этом МВФ не предсказывает точный срок окончания боевых действий, а использует эту дату как базу для экономических расчетов в своем сценарии.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го апреля

    Не для всех украинцев война закончится. У меня друг пустил беженцев с Украины. Теперь на кухне, между украинцами, война, с утра до вечера. В ходе боевых действий используются всё, начиная с метлы, совка и кончая варочной печью. Все летит по головам. Вряд ли Трамп сможет их остановить и прекратить войну на кухне.

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