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Под Москвой во время взрыва погиб генерал Генштаба РФ - ДОПОЛНЕНО 1 785

В мире
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет России.

Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненного поражающими элементами.

Автомобиль Volkswagen взорвался возле дома № 2 на бульваре Нестерова, возник пожар, его потушили. Мощность устройства составила более 300 г в тротиловом эквиваленте.

Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах, а в 2019-м встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. В 2021-м замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях о ситуации в Сирии.

В Украине пока не прокомментировали причастность спецслужб к этому взрыву.

ДОПОЛНЕНО: Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал должность заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Его начальником был генерал-полковник Сергей Рудской.

Информации о том, какие направления входили в сферу ответственности Москалика, в открытом доступе нет.

Сведений о биографии генерал-лейтенанта Москалика крайне мало. Известно, что в начале 2000-х он был пресс-секретарем командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне.

В 2015 году Москалик работал в подгруппе по безопасности рабочей группы от России при Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины (в нее входили представители ОБСЕ, России и Украины).

В сферу его ответственности входили и другие международные вопросы. Так, в 2021 году он выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности. Его доклад был посвящен региональным аспектам военного и военно-технического сотрудничества в Африке и на Ближнем Востоке.

В частности, на той конференции Москалик рассказывал, как США помогают курдам «незаконно добывать» нефть на территории Сирии, а затем и продавать ее.

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#взрыв #война на украине
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го апреля

    А это оператор ВВ съемку вел? Нет? А тогда как понять что и кто взорвались?

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