При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет России. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненного поражающими элементами. Автомобиль Volkswagen взорвался возле дома № 2 на бульваре Нестерова, возник пожар, его потушили. Мощность устройства составила более 300 г в тротиловом эквиваленте. Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах, а в 2019-м встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. В 2021-м замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях о ситуации в Сирии. В Украине пока не прокомментировали причастность спецслужб к этому взрыву. ДОПОЛНЕНО: Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал должность заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Его начальником был генерал-полковник Сергей Рудской. Информации о том, какие направления входили в сферу ответственности Москалика, в открытом доступе нет. Сведений о биографии генерал-лейтенанта Москалика крайне мало. Известно, что в начале 2000-х он был пресс-секретарем командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. В 2015 году Москалик работал в подгруппе по безопасности рабочей группы от России при Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины (в нее входили представители ОБСЕ, России и Украины). В сферу его ответственности входили и другие международные вопросы. Так, в 2021 году он выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности. Его доклад был посвящен региональным аспектам военного и военно-технического сотрудничества в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, на той конференции Москалик рассказывал, как США помогают курдам «незаконно добывать» нефть на территории Сирии, а затем и продавать ее. Читайте нас также: Google News

