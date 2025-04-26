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Непогрешимый: католическая церковь в трауре и в размышлениях 4 661

В мире
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
Непогрешимый: католическая церковь в трауре и в размышлениях
ФОТО: пресс-фото

Когда уходит 88-летний тяжело больной человек многие вздыхают – «отмучился». Но редко кто из людей в таком возрасте буквально до последнего дня был, в прямом смысле слова, на работе.

Понтификат Франциска продолжался вплоть до пасхального воскресенья, когда римский папа из последних сил поприветствовал собравшихся на площади у собора Святого Петра в Риме. А на следующий день рано утром скончался.

Отец-иезуит, устроивший революцию

Родившийся в Буэнос-Айресе под именем Хосе Марио Берголио 17 декабря 1936 года и принявший имя Франциск стал первым главой католической церкви, происходившим не из Европы. Тренд, который заложил Иоанн Павел II, он же поляк Кароль Войтыла, ставший первым НЕ-итальянцем на Святом Престоле, продолжился – впоследствии был Бенедикт XVI, он же немец Йосеф Алоиз Ратцингер.

А сейчас тенденция станет еще круче – но об этом чуть ниже.

Выходец из Аргентины, сеньор Берголио в возрасте 21 года присоединился к ордену иезуитов. Основанный Игнацием Лойолой религиозный институт имел чрезвычайно противоречивую историю – их связывали с деяниями Святой Инквизиции. Тем не менее, сделавшись священником, монашествующий Хосе не бросал увлечений футболом и танго, был популярен среди паствы, стал главой иезуитов Аргентины. Когда Берголио отметил 60-летие, папа Иоанн Павел II назначил его кардиналом. Фактически с этой позиции он уже мог претендовать на высший пост в церкви.

Самый левый папа

Прошло еще 12 лет – и он занял папские покои в Ватикане под именем Франциска – в честь святого Франциска Ассизского.

Основой служения папы Франциска были воспринятые им на родине нужды простых и бедных людей. Он критиковал экономические порядки капитализма, потребительское общество, выступал против смертной казни. Франциска можно назвать самым левым понтификом за всю историю католицизма. Ритуалы, которые он совершал, воспринимались неоднозначно – например, он обмывал ноги арестантам в тюрьмах...

Разумеется, были у Франциска и свои странности – в наши дни в его возрасте многие люди вполне нормально пользуются компьютером и смартфоном, папа же до последних дней применял только винтажный фиксированный телефон. Его официальный аккаунт в Instagram, разумеется, не велся самим понтификом, но имел десятки миллионов фолловеров.

Что очень важно для современного Запада – папа был достаточно либерален к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, позволив представителям ЛГБТ получить права на совместное проживание. Хотя брак католическая церковь по-прежнему считала и считает делом исключительно мужчины и женщины. Аборт рассматривался Франциском как тяжкий грех, но с возможностью отмоления, а эвтаназию – как преступление против любви.

Исторические встречи и решения

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы – Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Католической церквей – ее называли ее исторической.

Раскол христианской церкви произошел в 1054 году, после чего окончательно произошло ее разделение на Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную – на Востоке с центром в Константинополе. Разделение, вызванное расколом, не преодолено до настоящего времени, невзирая на то, что в 1965 году взаимные анафемы были обоюдно сняты на встрече папы Павла VI и Константинопольского патриарха Афинагора I.

Общение с президентом России также было тесным. Впервые с папой Владимир Путин встретился в ноябре 2013-го. Визит сопровождался традиционным обменом подарками: президент вручил Его Святейшеству икону Владимирской Божьей Матери, а в ответ получил майолику с изображением Ватиканских садов.

В 2015-м Владимир Путин дискутировал с папой римским о ситуации на Украине. На новый уровень беседа вышла в 2019-м, когда понтифик и президент подняли тему напряженности в Сирии и Венесуэле. Разговор продлился около часа, после чего Владимир Владимирович получил в подарок памятную медаль, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны, а папа – икону с апостолами Петром и Павлом и фильм Андрея Кончаловского «Грех».

Когда ситуация в Украине обострилась, папа заговорил о том, что все крупные державы втянуты в этот конфликт, и призвал лидеров стран к его скорейшему завершению. О Владимире Путине понтифик отзывался положительно: «Он трижды посещал меня в качестве главы государства, и с ним можно поговорить на высоком уровне. Он образованный. Однажды мы говорили о литературе. Он человек, который прекрасно говорит не только по-русски, но и по-немецки и по-английски. Культура – это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия», – подчеркивал Франциск.

С другой стороны, поддержка папой гуманитарных усилий в Газе вызвала резкую реакцию Израиля. После смерти Франциска многие аккаунты в социальных сетях в этом государстве взорвались ликующей реакцией. Украинские телеграм-каналы реагировали примерно в пропорции 3:1 в пользу скорбящих.

Кто на главного?

Фильм «Конклав» (2024) о выборах папы римского, в результате коих на Святой Престол восходит трансгендер, – это, конечно, фантазии киношников, и, думается, мир сегодня-завтра такая новость не потрясет. Но все равно, пока из трубы над собором не пойдет белый дым, несущий весть о новом папе, Ватикану придется пройти ряд интриг.

Сегодня в распоряжении экспертов по Ватикану своего рода шорт-лист из 10 кандидатов. Самый молодой – 59-летний кардинал Хосе де Мендонса (Португалия), самый возрастной – 79-летний кардинал Роберт Сарах (Гвинея). Своего номинанта имеют и США – 75-летнего Тимоти Долана, которого явно поддерживает Белый дом в лице недавно гостившего в Ватикане вице-президента Вэнса, новообращенного и ревностного католика.

Также можно предположить, что католицизм продолжит движение на глобальный Юг. Ведь именно в государствах Африки, Азии, Латинской Америки содержится поистине неисчерпаемый демографический ресурс для пополнения католической паствы. И пока храмы в бывшей твердыне веры – Западной Европе – посещают считанные проценты населения, миссионерская деятельность католических священников в развивающихся странах приносит свои плоды. А в таком мощном государстве, как Китай, количество католиков более 11 миллионов, что уже превысило численность населения, например, традиционно католической Португалии.

Не исключено, что новый папа будет откуда-то из третьего мира – к примеру, 75-летний кардинал из Ганы Питер Турксон. Как пишет газета Guardian, «он выступал по таким вопросам, как климатический кризис, бедность и экономическая справедливость, подтверждая традиционные позиции церкви по вопросам священства, брака между мужчиной и женщиной и гомосексуализма. Однако его взгляды на последнее смягчились, и он утверждал, что законы во многих африканских странах слишком суровы».

Укрепление популярности главнейшей скрепы традиционных ценностей давно назрело, в мире не зря говорят о консервативной революции. И непогрешимость папы римского способна стать еще одним из инструментов спасения цивилизации, погрязшей в том, что зовут христоненавистничеством.

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#папа римский
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • JB
    Janis Berzin
    26-го апреля

    "поляк Кароль Войтыла, ставший первым НЕ-итальянцем на Святом Престоле"- лень посмотреть хотя бы в Википедию? Наличие пап саксонцев, баварцев, эльзасцев, сирийцев, греков, французов, бургундцев, ,португальцев не опровергает этот ложный тезис?

    0
    1
  • lg
    lo gos
    26-го апреля

    сказка о еврейском мальчике из Иерусалима - похоже на какой-то развод,xa

    7
    2
  • Д
    Дед
    26-го апреля

    Папа поддерживающий ЛГБТ- нонсенс. А он библию читал? И он непогрешимый? Серьезно?

    26
    4
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Дед
    26-го апреля

    Всё может быть. Ещё 200 лет назад они торговали индульгенциями (прощением грехов за деньги). А несогласных пытали в подвалах храмов, а потом сжигали, как мусор. Из святой любви, разумеется. Во славу боженьки.

    20
    3
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