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Скрытый источник парниковых газов обнаружен на дне Балтики 1 1227

В мире
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Скрытый источник парниковых газов обнаружен на дне Балтики
ФОТО: Global Look Press

Commun Earth Environ: окисление пирита сопровождается выбросом углекислого газа.

Новое исследование показало, что морское дно Балтийского моря может не только поглощать углекислый газ, но и выбрасывать его в атмосферу. Работа ученых из Германии, опубликованная в журнале Communications Earth & Environment, впервые доказала, что основным источником этих выбросов может быть окисление пирита — минерала, содержащего железо и серу.

Пирит накапливается в илистом дне, особенно в заливах с низким содержанием кислорода, например, в Кильской бухте. Но если этот осадок взмучивается — из-за шторма, прилива или, чаще, в результате промыслового лова рыбы с помощью сетей, которые волокут по дну — пирит начинает контактировать с кислородом из воды. В результате запускается химическая реакция, которая выделяет кислоту. Эта кислота превращает безвредный растворенный углерод в CO₂ — парниковый газ, который затем выходит в атмосферу.

Эксперименты в лаборатории подтвердили: выбросы углекислого газа при этом могут быть гораздо выше, чем считалось раньше. Причем основная часть выбросов происходит не из-за разложения органики, а именно из-за пирита.

Ученые предупреждают: такие районы дна — с тонким, мягким илом и высоким содержанием пирита — необходимо защищать от вмешательства, чтобы не подрывать способность моря поглощать углекислый газ и сдерживать потепление климата.

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  • EB
    Emigrants Berzins
    27-го апреля

    Может выбрасывать. А может не выбрасывать.

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