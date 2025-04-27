Угадайте, где место Латвии в списке стран ЕС с большим числом низкооплачиваемых?

Согласно последним данным, почти 15% рабочей силы ЕС составляют низкооплачиваемые работники. Низкооплачиваемыми считаются те сотрудники, которые получают две трети или меньше от медианной заработной платы в своих странах. Среди женщин в эту категорию попадают 18,2%, тогда как среди мужчин — 12,5%. Молодежь тоже в неблагоприятных условиях: каждый четвертый низкооплачиваемый работник младше 30 лет.

Самая высокая доля низкооплачиваемых работников зафиксирована в Болгарии (26,8%), Румынии (23,9%), Латвии (23,3%) и Греции (21,7%). То есть, Латвия на третьем месте по этому нехорошему показателю.

Наоборот, в таких странах, как Португалия (1,77%), Швеция (4,05%), Финляндия (6,49%), Италия (8,81%) и Словения (9,38%), отмечены самые низкие показатели, что свидетельствует о более равномерном распределении зарплат. Тем более, что Португалия и Италия не входят в число самых богатых государств Европы.

Работники гостиничного и ресторанного секторов возглавляют список: на них приходится более трети (35,1%) всех низкооплачиваемых работников ЕС. На втором месте — административные и вспомогательные услуги (32%).

Тип трудового договора и уровень образования также существенно влияют на уровень дохода. Люди, работающие по временным контрактам, более чем в два раза чаще попадают в категорию низкооплачиваемых по сравнению с теми, у кого постоянная занятость (27,2% против 12,6%).

Образование тоже играет большую роль: почти 28% работников с низким уровнем образования попадают в низкооплачиваемую категорию, в то время как среди людей с высшим образованием таких только 4,8%, а со средним образованием — 17,5%.

Кстати, зарплатная медиана в 2024 году составила в Латвии 996 евро после уплаты налогов, то есть чистыми. Получается, что по европейским стандартам низкооплачиваемым работником в Латвии считается тот, кто получает 664 или менее евро в месяц на руки.