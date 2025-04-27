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В США хотят получить максимум бомбардировщиков B-21 2 549

В мире
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Фото: USAF

Фото: USAF

Глава STRATCOM Коттон: ВВС США нужно 145 новых бомбардировщиков B-21 Raider.

Соединенные Штаты захотели получить больше стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Глава стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США Энтони Коттон допустил, что Военно-воздушным силам (ВВС) нужно 145 новых самолетов, пишет The National Interest (TNI).

По словам Коттона, «идеальный парк» стратегических бомбардировщиков США должен состоять из 220 самолетов. Он отметил, что этого хватит для ответа на ближайшие вызовы и глобальные угрозы.

«Чтобы добиться этого, ВВС потребовалось бы приобрести 145 стратегических бомбардировщиков-невидимок B-21 Raider, а не 100, как сейчас. В настоящее время ВВС эксплуатируют около 140 стратегических бомбардировщиков трех различных типов: B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress», — пишет издание.

Автор напомнил, что ВВС планируют вывести из эксплуатации B-1 и B-2, оставив только B-21 и модернизированные B-52J. По его словам, это позволит обеспечить баланс между малозаметностью и вместительностью.

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(2)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    28-го апреля

    На счёт В-21 ничего не скажу, не знаю. А вот В-52 самолет по истине юбилейный. В этом году будет ровно 70 лет, как в строю.

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  • С
    Сарказм
    Čingačguks Lielāčūska
    28-го апреля

    B-21 еще не принят на вооружение, в первый раз взлетел в конце 2023, сейчас проходит испытания

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