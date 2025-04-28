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В странах Западной Европы пропало электричество (ДОПОЛНЕНО: названа причина блэкаута) 1 2133

В мире
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV

Отключение электричества в Испании и Португалии началось вскоре после полудня и, судя по всему, затронуло города по всей стране. На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество.

Есть сообщения о блэкауте и на части территории Франции.

По данным агентства Reuters, не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.

В Лиссабоне из-за отключения электричества не принимаются платежи по картам. К банкоматам выстроились очереди.

Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.

«Все ресурсы направлены на решение этой проблемы», — говорится в сообщении на сайте X.

Отключение электричества в Португалии и части Франции могла быть кибератака, заявил министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда. Он отметил, что это неподтверждённая информация.

Financial Times пишет, что сегодняшнее отключение стало одним из крупнейших в новейшей истории Европы.

Электросеть Пиренейского полуострова была автоматически отключена от основной континентальной европейской сети примерно на час. Пропал свет мощностью более 10 ГВт.

Причины сбоя устанавливаются.

Очевидцы рассказали о последствиях массового блэкаута в Испании и Португалии. Произошедшее вызвало сбой в работе общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов, мобильной связи.

«Я живу в деревне. Отключили свет примерно 1,5 часа назад. Мер (правительства) не вижу никаких у себя здесь. Маме нужно в аэропорт, электричка не работает, чтобы добраться туда», — рассказала жительница пригорода Барселоны.

«Проблема с работой, так как я удалёнщик, для меня важен доступ к интернету и компьютеру, ноутбук разряжен. Благо успела предупредить коллег и подготовить инструкции на первое время», — сказала жительница Испании. С её слов, в городе не работают светофоры, а магазины принимают только наличные, там отключены холодильники.

«Проблемы в работе банков, они и так не слишком расторопны в Испании. Правительство пока нацелено на крупные города, железнодорожное сообщение, так как не работает метро, аэропорт Барахас в Мадриде приостановил работу, это сейчас важнее, ведь кто-то не может добраться до места назначения», - говорит испанец.

ДОПОЛНЕНО: Причиной масштабного блэкаута в Испании и Португалии могло стать «редкое атмосферное явление», которое может продлиться еще неделю.

Об этом заявил португальский сетевой оператор REN, передает Sky News.

Там говорят, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли «аномальные колебания» в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети.

На полное восстановление сети может потребоваться неделя.

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#блэкаут
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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    28-го апреля

    "Пропал свет мощностью более 10 ГВт" - к каких пор свет стал измеряться в Ваттах?

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