Your browser does not support the video tag.

Отключение электричества в Испании и Португалии началось вскоре после полудня и, судя по всему, затронуло города по всей стране. На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. Есть сообщения о блэкауте и на части территории Франции. По данным агентства Reuters, не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят. В Лиссабоне из-за отключения электричества не принимаются платежи по картам. К банкоматам выстроились очереди. Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений. «Все ресурсы направлены на решение этой проблемы», — говорится в сообщении на сайте X. Отключение электричества в Португалии и части Франции могла быть кибератака, заявил министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда. Он отметил, что это неподтверждённая информация. Financial Times пишет, что сегодняшнее отключение стало одним из крупнейших в новейшей истории Европы. Электросеть Пиренейского полуострова была автоматически отключена от основной континентальной европейской сети примерно на час. Пропал свет мощностью более 10 ГВт. Причины сбоя устанавливаются. Очевидцы рассказали о последствиях массового блэкаута в Испании и Португалии. Произошедшее вызвало сбой в работе общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов, мобильной связи. «Я живу в деревне. Отключили свет примерно 1,5 часа назад. Мер (правительства) не вижу никаких у себя здесь. Маме нужно в аэропорт, электричка не работает, чтобы добраться туда», — рассказала жительница пригорода Барселоны. «Проблема с работой, так как я удалёнщик, для меня важен доступ к интернету и компьютеру, ноутбук разряжен. Благо успела предупредить коллег и подготовить инструкции на первое время», — сказала жительница Испании. С её слов, в городе не работают светофоры, а магазины принимают только наличные, там отключены холодильники. «Проблемы в работе банков, они и так не слишком расторопны в Испании. Правительство пока нацелено на крупные города, железнодорожное сообщение, так как не работает метро, аэропорт Барахас в Мадриде приостановил работу, это сейчас важнее, ведь кто-то не может добраться до места назначения», - говорит испанец. ДОПОЛНЕНО: Причиной масштабного блэкаута в Испании и Португалии могло стать «редкое атмосферное явление», которое может продлиться еще неделю. Об этом заявил португальский сетевой оператор REN, передает Sky News. Там говорят, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли «аномальные колебания» в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети. На полное восстановление сети может потребоваться неделя. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей