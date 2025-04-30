Эстония готова послать своих солдат на Украину. Но не больше одной роты

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова присоединиться к силам сдерживания "коалиции решительных", возглавляемой Великобританией и Францией.

Соответствующее сообщение размещено на сайте эстонского правительства.

"Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат у Рийгикогу", – добавил премьер.

Стоит отметить, что Эстония является первой страной, которая официально, на уровне правительства, заявила о готовности направить военных в Украину.

Состав роты может варьироваться от 50 до 250 военнослужащих. Обычный размер такого подразделения составляет около 150 бойцов.

"Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них", – сказал Михал.