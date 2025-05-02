«Альтернативу» запрещают, потому что она назвала немцев - немцами 2 1177

Дата публикации: 02.05.2025
Впервые в истории ФРГ собрались ликвидировать столь массовую политическую силу.

"Партия исповедует этнически ориентированное понимание народа".

Итак, Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) официально классифицировало партию «Альтернатива для Германии» (AfD) как подтверждённую крайне правую экстремистскую силу. Такое решение принято на основании общего экстремистского характера партии, нарушающего принцип уважения человеческого достоинства, говорится в заявлении Федерального ведомства по охране конституции ФРГ.

Ведомство оценивало деятельность партии с точки зрения основных конституционных принципов: уважение к человеческому достоинству, демократия и верховенство права. При этом рассматривались не только партийная программа и заявления на федеральном уровне, но и поведение её представителей, а также связи с другими праворадикальными структурами.

Ряд региональных отделений АдГ, включая молодёжное крыло, уже были признаны экстремистскими, а в 2021 году сама партия получила статус организации, подозреваемой в экстремизме.

Выводы BfV

Партия исповедует этнически ориентированное понимание народа, несовместимое с основами демократического строя. Такая позиция направлена на исключение отдельных групп населения из равноправного участия в обществе, их дискриминацию и лишение полноценного правового статуса. В частности, AfD не рассматривает граждан Германии с миграционным прошлым из стран с мусульманской культурой как равноправных членов «немецкого народа», говорится в заявлении ведомства.

Это определение народа служит идеологической основой для агрессивной риторики в отношении определённых категорий людей, которых в партийной риторике дискредитируют и унижают, разжигая иррациональные страхи и враждебность.

