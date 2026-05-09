Водитель засмотрелся на одного пешехода и сбил другого — человек оказался на капоте 0 682

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица с полицией и скорой помощью
ФОТО: скриншот видео TV3

Выполняя поворот и засмотревшись на одного пешехода, водитель микроавтобуса не заметил другого человека, который в тот момент начал переходить дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль двигался с относительно небольшой скоростью, однако избежать столкновения не удалось, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На асфальте на месте происшествия остались красные пятна — это томатный соус из пакета с покупками мужчины, который переходил пешеходный переход и остался незамеченным для водителя микроавтобуса Ford. Поворачивая направо с улицы Тилта, водитель обратил внимание на другого пешехода, однако утверждает, что ехал медленно.

«Он как будто “сел” на машину, я провез его немного, потом он упал», — рассказал водитель.

Сразу после происшествия к пострадавшему подошла женщина, ставшая свидетельницей аварии. Она попыталась помочь мужчине до приезда медиков.

«Ну, похоже, ничего серьезного не будет. Был такой удар. Человек упал, был в шоке. Я вызвала помощь и подождала, пока они приедут», — рассказала очевидец.

Медики доставили пострадавшего в больницу, однако серьезных травм мужчина не получил.

