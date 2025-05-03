Вучич и Фицо заболели в день отказа Зеленского от перемирия на 9 Мая.

О проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало известно в субботу, 3 мая. Это произошло в день отказа президента Украины Владимира Зеленского от перемирия с Россией на 9 Мая, отмечает MK.ru.

Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где намеревался встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию. По возвращении в Белград политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА). Причины плохого самочувствия не раскрывались.

Как сообщают СМИ, о проблемах со здоровьем также объявил Фицо. По данным издания, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.

Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы. Он заявил, что согласится на перемирие только в том случае, если оно продлится 30 дней.