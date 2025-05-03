Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно о проблемах со здоровьем у Вучича и Фицо 1 1095

В мире
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о проблемах со здоровьем у Вучича и Фицо
ФОТО: Global Look Press

Вучич и Фицо заболели в день отказа Зеленского от перемирия на 9 Мая.

О проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало известно в субботу, 3 мая. Это произошло в день отказа президента Украины Владимира Зеленского от перемирия с Россией на 9 Мая, отмечает MK.ru.

Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где намеревался встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию. По возвращении в Белград политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА). Причины плохого самочувствия не раскрывались.

Как сообщают СМИ, о проблемах со здоровьем также объявил Фицо. По данным издания, в последние дни он несколько раз отменял запланированные мероприятия.

Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы. Он заявил, что согласится на перемирие только в том случае, если оно продлится 30 дней.

×
Читайте нас также:
#Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
15
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео