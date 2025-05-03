Зеленский заявил о желании получить 30 миллиардов помощи от США

В мире
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский заявил о желании получить 30 миллиардов помощи от США
ФОТО: Global Look Press

Киев надеется получить 30 миллиардов долларов американской помощи через фонд восстановления уже в 2025 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Есть 15 миллиардов долларов на 2025 год, согласно решениям, принятым Конгрессом год назад. Также предусмотрено 15 миллиардов на 2026-й. Вопрос в том, можно ли приблизить эти средства и получить оружие на 30 миллиардов уже в 2025 году», — отметил политик.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд.

До этого сообщалось, что военная помощь от США Украине будет засчитываться в счет взноса США в американско-украинский фонд. Об этом сказано в одном из пунктов ресурсной сделки, которого ранее не было в проекте.

