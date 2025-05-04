Digi 24: в Румынии два поезда столкнулись на вокзале города Констанца.

В Румынии 24 человека пострадали в результате столкновения двух поездов. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Инцидент произошел 4 мая на железнодорожном вокзале города Констанца в регионе Добруджа. По данным полиции, в результате происшествия пострадали 24 человека. Семеро были доставлены в больницу с различными травмами. Еще 17 пострадавших были осмотрены медиками на месте, госпитализация им не понадобилась.