Си Цзиньпин посетит Россию и поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 7–10 мая посетит Россию и поучаствует в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, сообщают СМИ.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — рассказали медиа со ссылкой на Кремль.

Отмечается, что в рамках визита китайского лидера в Россию планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Ранее СМИ сообщали, что Москва придает большое значение приезду Си Цзиньпина и готовится к этому.