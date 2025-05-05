Лидер еще одной страны посетит Москву 9 мая

Дата публикации: 05.05.2025
Изображение к статье: Лидер еще одной страны посетит Москву 9 мая
ФОТО: Wikipedia

Лидер Мьянмы примет участие в параде Победы в Москве по приглашению Путина.

Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин примет участие в параде Победы в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. О предстоящем визите мьянманского лидера сообщает телеканал MRTV.

«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.

В состав официальной делегации войдут представители Государственного административного совета Мьянмы, а также ряд высших должностных лиц правительства.

Генерал Мин Аунг Хлаин в рамках официального визита примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет переговоры с главами других государств, которые посетят российскую столицу 9 мая.

