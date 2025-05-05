Украинская делегация привезла с переговоров в США рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) по наполнению бюджета на 2026 год, включающие в том числе предложения повысить НДС. Об этом пишет местная версия журнала Forbes.

По информации издания, также в МВФ ведут речь о необходимости прогрессивной шкалы налогообложения и усиления детенизации (то есть обеления, вывода из тени — прим.) экономики страны.

О том, что эксперты Фонда предлагают Украине повышение налога сообщалось и в прошлом году. В Раде также заявляли о намерении поднять НДС.

Дефицит украинского бюджета в 2025-м, согласно профильному закону, составляет 39,5 миллиарда долларов, или 19,4 процента ВВП. Государство уже резко повысило ставку военного сбора. С ее учетом, а также с учетом пятипроцентного налога с продаж товаров на маркетплейсах, в стране планируют взимать в казну 10 процентов от их стоимости.