Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии 1 789

Дата публикации: 06.05.2025
Meduza.io
Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц избран канцлером Германии, сообщает Deutsche Welle.

Бундестаг одобрил его кандидатуру со второй попытки. Мерца в качестве кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поддержали 325 депутатов при необходимых 316.

В первом туре голосования, который тоже прошел 6 мая, Мерцу не удалось получить абсолютное большинство голосов. Он набрал лишь 310 голосов «за». Как отмечает Deutsche Welle, это был первый такой случай в истории ФРГ.

Теперь Мерц станет десятым канцлером в истории Германии. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

