Под пошлины ЕС могут попасть американские товары США на 100 млрд евро.
Евросоюз собирается обложить дополнительными пошлинами американские товары на сумму около 100 миллиардов евро, узнали журналисты Bloomberg. По данным их собеседников, такой шаг Брюссель предпримет в случае, если продолжающиеся торговые переговоры с Вашингтоном не дадут удовлетворительного результата.
Предлагаемые ответные меры начнут обсуждать уже 7 мая, а сами консультации продлятся в течение месяца, говорится в публикации. Также отмечается, что в ходе ведущегося диалога представителям США предложат снижение торговых и нетарифных барьеров и стимулирование инвестиций в Соединенные Штаты, о котором регулярно говорит Дональд Трамп. Также он жалуется, что союзники «ободрали» Соединенные Штаты, пользуясь их защитой и финансами.
Пока в контексте продолжающихся переговоров ожидается, что большая часть тарифов, под действие которых уже попали почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро, останется в силе. При этом в ЕС полагают, что на фоне новых антидемпинговых расследований, ведущихся властями США, сумма может вырасти до 549 миллиардов.
«Когда ЕС подготовил свой первый список товаров в ответ на американские тарифы, он был нацелен на политически чувствительные избирательные округа в США и включил такие товары, как соевые бобы из Луизианы, где проживает спикер палаты представителей Майк Джонсон», — напоминает Bloomberg.
Ранее Евросоюз согласился отложить на 90 дней реализацию этих мер после того, как США на время переговоров снизили свой тариф на большую часть экспорта ЕС с 20 до 10 процентов.
Оставить комментарий(1)