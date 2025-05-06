Евросоюз собирается обложить дополнительными пошлинами американские товары на сумму около 100 миллиардов евро, узнали журналисты Bloomberg. По данным их собеседников, такой шаг Брюссель предпримет в случае, если продолжающиеся торговые переговоры с Вашингтоном не дадут удовлетворительного результата.

Предлагаемые ответные меры начнут обсуждать уже 7 мая, а сами консультации продлятся в течение месяца, говорится в публикации. Также отмечается, что в ходе ведущегося диалога представителям США предложат снижение торговых и нетарифных барьеров и стимулирование инвестиций в Соединенные Штаты, о котором регулярно говорит Дональд Трамп. Также он жалуется, что союзники «ободрали» Соединенные Штаты, пользуясь их защитой и финансами.

Пока в контексте продолжающихся переговоров ожидается, что большая часть тарифов, под действие которых уже попали почти 70 процентов европейского экспорта на 380 миллиардов евро, останется в силе. При этом в ЕС полагают, что на фоне новых антидемпинговых расследований, ведущихся властями США, сумма может вырасти до 549 миллиардов.

«Когда ЕС подготовил свой первый список товаров в ответ на американские тарифы, он был нацелен на политически чувствительные избирательные округа в США и включил такие товары, как соевые бобы из Луизианы, где проживает спикер палаты представителей Майк Джонсон», — напоминает Bloomberg.

Ранее Евросоюз согласился отложить на 90 дней реализацию этих мер после того, как США на время переговоров снизили свой тариф на большую часть экспорта ЕС с 20 до 10 процентов.