Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что "коварный враг совершил трусливые атаки на пяти участках в Пакистане" и что Исламабад ответит на них. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х в среду, 7 мая.

По словам Шарифа, Пакистан имеет "полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией". Он подчеркнул, что такой ответ "действительно уже дан". Кроме того, Шахбаз Шариф созвал Шариф заседание Совета национальной безопасности Пакистана, встреча назначена на 10 утра среды по местному времени.

Пакистан нанес ответный удар по Индии

В Исламабаде заявили, что нанесли ответный удар по Индии. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар указал, что Пакистан сбил пять индийских истребителей и один дрон. Кроме того, пакистанская сторона сообщила об уничтожении штаба бригады ВС Индии и индийского поста вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия не подтвердила эти заявления.

Гутерриш призвал стороны "к максимальной сдержанности"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан "проявить максимальную сдержанность". "Генеральный секретарь крайне обеспокоен действиями индийской армиипо ту сторону линии контроля и на международной границе. Он призывает Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.

Прежде был шанс решить конфликт мирными средствами. Исламабад заявлял, что нет доказательств причастности Пакистана к теракту в Кашмире, и что нет доказательств связи пакистанской разведки с так называемым «Фронтом сопротивления», и предлагал провести нейтральное международное расследование. Такое предложение не было принято, хотя МИД Китая его поддержал. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на закрытой встрече руководителей армии и службы безопасности заявил, что правительство «намерено нанести сокрушительный удар по терроризму». Потом он обозначил намерения «перекрыть воду» рек, которые берут начало на территории Индии и орошают Пакистан. В ответ Исламабад предупредил, что это будет рассматриваться как «акт войны».

По данным пакистанского аналитического центра Jinnah Institute, «малейшие изменения в графике подачи воды, а не в её количестве, могут сорвать посевной сезон и ограничить урожайность сельскохозяйственных культур в Пакистане». В этот контекст вписывается заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, что его правительство» готовится подать в международный суд на Индию в связи с приостановлением действия договора о разделе водных ресурсов реки Инд». Но такая акция мало что решит, так как стороны уже балансируют на грани большой войны. Положение усугубляется ещё и тем, что индо-пакистанский конфликт застал мировое сообщество в состоянии неопределённости. Согласно отчёту американского аналитического центра Stratfor, эскалация напряжённости между Индией и Пакистаном «начинает подталкивать правительства двух стран к занятию более жёстких позиций, несмотря на их публично заявленное желание избежать войны».