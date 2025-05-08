Вторгшись в Украину, РФ нарушила принцип мирного изменения границ, пишет DW . Между тем при Дональде Трампе Европа больше не может быть уверена в поддержке США. Сможет ли она обеспечить свою безопасность самостоятельно?

Спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны президент США Дональд Трамп дал понять, что европейские страны больше не могут рассчитывать на безоговорочную американскую поддержку в рамках НАТО. На фоне продолжающейся войны России против Украины как всему Евросоюзу, так и в частности новому правительству ФРГ, возглавляемому канцлером Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), кроме прочего, предстоит определиться со стратегией в сфере безопасности. Означает ли это окончание существования мирового порядка, установленного после Второй мировой войны?

Завершение войны и "доктрина Трумэна"

8 мая 1945 года вермахт капитулировал. Вторая мировая война, начавшаяся со вторжения нацистской Германии в Польшу 1 сентября 1939 года, на территории Европы закончилась. В Азии она продолжалась еще несколько месяцев, до капитуляции Японии. Незадолго до этого Адольф Гитлер в бункере в Берлине покончил жизнь самоубийством.

Вторая мировая по количеству преступлений и их жертв затмила все предыдущие войны: около 60 миллионов погибших по всему миру, шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста национал-социалистами, большая часть Европы разрушена, миллионы людей пропали без вести или были изгнаны.

После падения в 1945 году национал-социалистического режима в Германии, в Европе и за ее пределами установился новый, двухполярный миропорядок, который просуществовал около 40 лет.

Во время войны западные союзники - США, Великобритания и Франция - добились победы над гитлеровской Германией вместе с Советским Союзом. Однако еще до капитуляции нацистской Германии в отношениях между западными союзниками, с одной стороны, и СССР, с другой, стала проявляться напряженность. Западные державы выступали за демократию и хотели заключить с побежденными странами союз, основанный на свободе, а целью СССР было установление коммунистической системы во всех странах, освобожденных советскими войсками в ходе Второй мировой.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн представил так называемую "доктрину Трумэна", целью которой, как говорилось в этом документе, была "поддержка свободных народов, которые сопротивляются порабощению вооруженными меньшинствами или внешнему давлению". При этом Вашингтон также намеревался остановить экономическую экспансию Советского Союза. Европа же в это время была разделена на две сферы влияния: восточную, где доминировал СССР, и западную, где преобладали США.

Надежная поддержка США для Европы

Германия стала центром этого противостояния: ведь Берлинская стена во время холодной войны проходила через самое сердце страны.

Тогда открытого ядерного противостояния удалось избежать благодаря взаимному сдерживанию НАТО, где лидирующую роль играли США, и Организации Варшавского договора с лидерством СССР. Однако на грани ядерной войны мир оказывался неоднократно.

При этом Федеративная Республика Германия (ФРГ), как называлась западная часть разделенной Германии, являлась с 1955 года членом НАТО и могла рассчитывать на военную помощь США. Так продолжалось до воссоединения Германии в 1990 году, последующего распада Советского Союза и окончания противостояния Востока и Запада. После этих событий на протяжении нескольких лет казалось, что вся Европа будет развиваться мирно и демократично.

Все больше стран, которые раньше входили в состав Советского Союза, стремились к членству в НАТО. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте главы государств и правительств стран, входящих в Североатлантический альянс, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем также станут членами НАТО. Конкретные сроки приема этих стран в альянс при этом названы не были.

Трамп и его план для Украины

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, иллюзии исчезли. Россия нарушила один из важнейших принципов существовавшего до тех пор миропорядка, а именно: подразумевающий, что государственные границы могут быть изменены только мирным путем.

С другой стороны, Дональд Трамп, начавший свой второй срок на посту главы Белого дома в январе 2025 года, поставил под сомнение уверенность в том, что США в случае необходимости окажут военную помощь другим членам НАТО. "Если они (другие члены НАТО. - Ред.) не заплатят, мы не станем их защищать", - заявил он в марте.

"Мы находимся в самом разгаре исторического переворота, сравнимого с крупными политическими переломными моментами XX века, особенно 1945 и 1989/91 годов, - написал DW историк Норберт Фрай (Norbert Frei) из Йенского университета. - Трансатлантический порядок, установленный после Второй мировой войны, прежде всего США, от которого особенно выиграла Германия - сначала в контексте объединения Западной Европы, а затем после окончания конфликта между Востоком и Западом и интеграции Восточной Европы, распадается на наших глазах".

Коллега Фрая, историк из Потсдама Манфред Гёртемакер (Manfred Görtemaker), отмечает в беседе с DW: "Президентство Трампа показало, что европейцы пренебрегли собственной защитой, указывая на американцев". "Трамп разрушил иллюзию", - добавляет собеседник редакции.

Республиканец Трамп - не первый президент США, потребовавший от европейцев больше тратить на собственную оборону. Еще в 2016 году демократ Барак Обама заявил: "Европа иногда была слишком самодовольна в вопросе своей обороны". Однако именно Трамп, судя по всему, предложил Киеву мирный план, который подразумевает отказ от части территории Украины, в том числе признание аннексированного полуострова Крым российским.

Мерц хочет "независимости" от Вашингтона

Некоторые в Германии надеются, что после Трампа вернется прежний трансатлантический порядок. Но реально ли это? Историк Норберт Фрай настроен скептически: "Сейчас трудно сказать, сколько от него останется после президентства Трампа, и тем более трудно сказать, можно ли будет что-то восстановить после этого".

Правительству ФРГ он дает такой совет: "Германия укрепилась в Европе со времен политики безусловных связей с Западом, проводимой Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer). И сейчас Германия должна сделать все возможное, чтобы Европейский Союз смог выжить в политическом, экономическом и военном плане без США, если это потребуется".

Те же позиции занимает Фридрих Мерц, со второй попытки утвержденный германским бундестагом на пост канцлера ФРГ 6 мая. Европа должна стать независимой от Америки в вопросах политики безопасности, заявил он сразу после выборов в бундестаг в феврале 2025 года.

Однако историк Манфред Гёртемакер считает представление о возможной независимости Европы от США "полной иллюзией". Собственный путь европейцев не сработает, полагает он: "Потому что ядерное сдерживание должно по-прежнему гарантироваться американцами. Поэтому имеет смысл вернуться к тесному сотрудничеству между США и Европой на основе нового расчета реальной политики".