Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Около 10 часов утра по латвийскому времени 8 мая стало известно о начале церемонии официальной встречи российского и китайского лидеров. Кадры с нее опубликовал Кремль в официальном Telegram-канале, их распространили международные и китайские СМИ.

Си Цзиньпин прилетел в Москву вечером 7 мая. Он прибыл в российскую столицу на празднование Дня Победы. Ожидается, что его визит продлится по 10 мая.

В конце апреля Кремль подтвердил участии Си Цзиньпина в праздновании 9 Мая в Москве. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, визиту председателя КНР в РФ придается большое значение.