Politico: Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией.
Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник выразил серьезные опасения относительно продолжающегося наращивания военной мощи России.
Он призвал мировое сообщество быть внимательным в течение следующего года. Ризник допустил военное столкновение с Россией, так как в РФ темпы военного производства останутся на текущем уровне.
«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет», — подчеркнул он.
