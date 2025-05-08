Конклав 8 мая избрал нового Папу Римского – об этом сигнализирует белый дым, поднявшийся над Сикстинской капеллой в Ватикане.
После избрания нового Папы тот должен взять себе папское имя, а кардиналы присягают ему на верность. Далее его проводят в "Комнату слез", где он переодевается из красного кардинальского облачения в белую папскую сутану.
Имя нового главы католической церкви окончательно станет известно тогда, когда он выйдет на балкон базилики Святого Петра.
ДОПОЛНЕНО: Новым папой римским стал кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево.
Он принял имя Лев XIV.
Роберт Прево — первый американец в истории, который стал во главе Католической церкви. Родился в Чикаго. Известно, что ему 69 лет. Бакалавр математических наук в Университете Вилланова.
Около 30 лет работал миссионером в Перу и возглавлял там епархии. Получил перуанское гражданство. В 2023 году стал главой одной службы Ватикана, которая отвечает за назначение епископов. Сторонник социальных реформ и поддержки уязвимых групп.
Он уже вышел к собравшимся в Ватикане. Своё первое обращение он начал со слов о мире. Призвал верующих построить мосты диалога для мира.
Президент США Дональд Трамп поздравил Прево с избранием на пост папы римского. Он заявил, что это большая честь для США, и ждет встречи с понтификом.
