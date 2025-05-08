В Ватикане поднялся черный дым: нового папу пока не избрали

В мире
Дата публикации: 08.05.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Ватикане поднялся черный дым: нового папу пока не избрали
ФОТО: пресс-фото

Над крышей Сикстинской капеллы поднялся черный дым: это означает, что участники конклава не избрали нового главу Римско-католической церкви с первой попытки. Голосование продолжится 8 мая, пишет DW.

Католические кардиналы в первый день конклава в Ватикане не смогли избрать 267-го папу римского. Об этом свидетельствует черный дым, который вечером в среду, 7 мая, пошел из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Теперь кардиналы продолжат выборы нового главы Римско-Католической церкви 8 мая.

Черный дым над Сикстинской капеллой появился спустя три часа после начала конклава, на который съехались 133 кардинала со всего мира. Это крупнейший на сегодняшний день конклав в истории Римско-Католической церкви. На площади Святого Петра результатов первого тура голосования ждали десятки тысяч человек, передает агентство AFP.

Перед началом конклава кардиналы принесли клятву хранить тайну о процессе голосования. Теперь они практически изолированы от общественности до тех пор, пока не изберут преемника папы Франциска, скончавшегося 21 апреля.

Для победы кандидату нужно набрать минимум 89 голосов

Для победы кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов, то есть 89 из 133 возможных. Узнать, избран ли новый папа, можно по дыму, который после каждого раунда идет из специально установленного дымохода: черный дым означает, что папу не избрали, а белый - избрали.

В преддверии конклава, отмечает AFP, высказывались предположения, что большое число кардиналов и высокая доля тех, кто голосует впервые, могут замедлить процесс избрания нового понтифика. Конклавы, на которых были избраны предыдущие понтифики - Франциск, Бенедикт XVI и Иоанн Павел II - длились по два-три дня. Самый длинный конклав продолжался почти три года. Это было во второй половине XIII века.

#Ватикан #Папа Римский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
