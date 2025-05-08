Вучич в Москве заявил о возможности Сербии принимать независимые решения

В мире
Дата публикации: 08.05.2025
Президент Вучич заявил, что Сербия может самостоятельно принимать решения.

Белград может принимать решения самостоятельно и независимо, и президент Сербии Александр Вучич гордится этой возможностью. Об этом он заявил, прилетев в Москву на празднование Дня Победы.

Политик отметил, что он будет бороться за Сербию, находясь в любой точке мира. При этом Вучич допустил, что для кого-то он в любом случае всегда будет крайним. «Найдутся те, кто скажет, что мы теперь оставили проевропейский путь», — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что народ Сербии не может забыть борьбу с фашизмом, а также допустить его возрождения. В своей речи он поблагодарил тех, «кто верен своему Отечеству» и уважает его труд.

Президент Сербии прилетел в Москву днем 7 мая.

