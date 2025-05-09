Кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево был объявлен новым, 267-м папой римским. Он взял себе имя Лев XIV. Будущий понтифик - Роберт Фрэнсис Прево - был переведён на службу в Ватикан в 2023 году, где занимал одну из самых высоких должностей при Святом Престоле - префекта Дикастерии по делам епископов (ведомства, занимающегося отбором кандидатов в епископы со всего мира).

Поэтому 69-летний Прево имел и положение, и известность, что могло дать ему некоторое преимущество перед другими кандитами, из которых два дня выбирал конклав.

Напротив, не в его пользу было существование давнего табу на избрание папой американца, учитывая геополитическую мощь, которой обладали и обладают Соединённые Штаты.

Но Прево, уроженец Чикаго, также имеет гражданство Перу. Он прожил в этой стране много лет, служил там сначала миссионером, а затем архиепископом.

Прево также дважды избирался генерал-приором Августинского ордена, основанного в XIII веке, и взявшего своим руководством писание святого Августина.

Папа Франциск явно присматривался к Роберту Прево в течение многих лет. В 2014 году тогдашний глава католической церкви назначил своего будущего преемника апостольским администратором епархии в перуанском городе Чиклайо. Годом позже Прево стал архиепископом Чиклайо. Вскоре он получил подданство этой южноамериканской страны, которую покинул только в 2023 году, уехав оттуда в Рим.

Там, с подачи Франциска, он возглавил Папскую комиссию по делам Латинской Америки. На этой должности он поддерживал регулярные контакты с католической иерархией в той части мира, где по-прежнему проживает больше всего католиков.

С тех пор как Прево прибыл в Рим, он старался не привлекать к себе внимания общественности, но влиятельные люди в Римской курии его знают хорошо.

Примечательно, что он руководил одной из самых революционных реформ, проводимых папой Франциском, когда тот впервые назначил трёх женщин членами комитета Ватикана, который помогает папе выбирать епископов.

В начале 2025 года папа Франциск снова продемонстрировал Роберту Прево своё благорасположение, возведя его в сан кардиналов-епископов - самого старшего по степени среди других кардиналов Римско-католической церкви.