По словам политолога, несмотря на формальные обязательства альянса, реальные гарантии выглядят сомнительно. Обсуждая боевые действия в Украине и вопросы международной политики, он подчеркнул, что в случае военной угрозы Риге, Таллину или Вильнюсу НАТО вряд ли рискнет ядерной конфронтацией с Россией ради их защиты.

Медведев отметил, что если бы Украину и Грузию приняли в НАТО еще до начала российской агрессии, нападения могло бы не произойти вовсе. Однако сейчас слово «гарантия», по его мнению, звучит почти иронично. «Сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда слово “гарантия” выглядит довольно смешно. Гарантией может быть, например, размещение контингента — отправить 100 тысяч европейских солдат в Украину. Ну, вот это гарантия! Разместить там 100 американских систем “Пэтриот” — это гарантия. Отправить туда несколько эскадрилий F-16 — это гарантия. Навести ракеты ATACMS на российские города — вот это гарантия», — пояснил Медведев.

Политолог также напомнил о неэффективности «гарантий на бумаге», таких как Будапештский меморандум, который не уберег Украину после ее отказа от ядерного арсенала. «Все считают, что гарантии — это какие-то бумажки… Мы видели, что бывает с бумажками вроде Будапештского меморандума. Украина отказалась от ядерного оружия и осталась у разбитого корыта». «Настоящая гарантия — это ядерное оружие», — подытожил Медведев, добавив, что его наличие на украинской территории кардинально изменило бы баланс сил.